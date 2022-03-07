Де Брёйне в дерби бил по воротам чаще, чем весь «Манчестер Юнайтед»

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне провёл дерби на высочайшем уровне.

Кевин оформил дубль и сделал результативную передачу на Рияда Мареза. Стоит отметить, что полузащитник «Сити» нанёс ударов, ударов в створ и создал голевых моментов больше, чем все футболисты «Манчестер Юнайтед» вместе взятые. Де Брёйне нанёс шесть ударов против пяти у «красных дьяволов», четырежды пробил в створ и создал пять голевых моментов.

Напомним, что «горожане» в итоге разгромили «Юнайтед» со счётом 4:1.