Роналду улетел в Португалию

Как только звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду узнал о том, что не примет участие в дерби с «Сити», то решил улететь на родину.

По информации The Athletic, 37-летний футболист получил повреждение бедра и решил улететь в Португалию, что вызвало большое удивление среди остальных футболистов «красных дьяволов». Игроки надеялись, что Криштиану будет присутствовать на стадионе и поддержит команду в дерби.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в итоге крупно уступил «Сити» со счётом 1:4 и опустился на пятую строчку в таблице.