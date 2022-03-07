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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду улетел в Португалию

07 Марта 2022 • 08:09 Комментировать
Манчестер Сити
4:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Как только звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду узнал о том, что не примет участие в дерби с «Сити», то решил улететь на родину.

По информации The Athletic, 37-летний футболист получил повреждение бедра и решил улететь в Португалию, что вызвало большое удивление среди остальных футболистов «красных дьяволов». Игроки надеялись, что Криштиану будет присутствовать на стадионе и поддержит команду в дерби.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в итоге крупно уступил «Сити» со счётом 1:4 и опустился на пятую строчку в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
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