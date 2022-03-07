Марез: «Когда мы так играем, то мы непобедимы»

Алжирский атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез забил два мяча в ходе дерби с «Манчестер Юнайтед», и его команда одержала безусловную победу - 4:1. Марез доволен матчем и считает, что в такие дни его команда просто непобедима.

- Мы довольны победой, хотя игра была непростой. Пеп очень повлиял на меня и на команду, он позволил нам прибавить и потому он - лучший. Я не знаю, хороший ли я бомбардир, но я просто помогаю команде, стараюсь быть вовлеченным в игру везде, где могу, помочь команде. Мы полностью контролировали вторую половину игры, и когда мы играем подобным образом, то с нами трудно бороться, мы непобедимы, - заявил Марез, слова которого цитирует BBC Sport.