Гвардиола назвал «Ливерпуль» самым сложным соперником всей карьеры

Чемпионат Англии вновь сводится к противостоянию «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», и Хосеп Гвардиола, главный тренер «горожан», после победы над «Манчестер Юнайтед» дал понять, что сражения с «Ливерпулем» - самые сложные в его тренерской карьере.

- Самое большое наше достижение - это то, что после трех побед в АПЛ за последние четыре года футболисты все равно очень голодны и снова хотят выигрывать. А ведь многие из них уже давно играют, но все еще не пресытились победами. Наверное, это потому у нас такой оппонент, как «Ливерпуль». В мой карьере еще не было столь напряженных сражений, - считает Гвардиола, слова которого цитирует BBC Sport.