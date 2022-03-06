«Манчестер Сити» в 50-й раз забил четыре и более голов в матче АПЛ при Гвардиоле

«Манчестер Сити» не оставил шансов «Манчестер Юнайтед» в матче в рамках двадцать восьмого тура чемпионата Англии, забив четыре мяча, на что номинальные гости ответили лишь одним голом.

Для «Манчестер Сити» это был уже 50-й матч в английский Премьер-лиге при Хосепе Гвардиоле, в котором команда забила четыре и более мячей за игру. Это на целых девять мячей больше, чем у ближайшего преследователя, которым является «Ливерпуль» с 41 победами за этот же период.

Двадцать девять подобных матчей за последние шесть лет у «Тоттенхэма», 23 - у «Челси», двадцать два у «Арсенала» и лишь двадцать - у «Манчестер Юнайтед».