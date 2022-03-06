Марез совершил 100-е голевое действие в составе «Манчестер Сити»

Алжирский форвард Рияд Марез прекрасно действовал на поле в матче «Манчестер Сити» против «Манчестер Юнайтед» - он забил два гола, тем самым доведя счет своих мячей в текущем сезоне до двадцати. Более того, один из его голов ознаменовал сотое результативное действие за все время выступлений в составе «Манчестер Сити».

Марез выступает за «горожан» с 2018 года, ранее он защищал цвета «Лестера», став с этим клубом чемпионом Англии в 2016 году. За все время выступлений в составе «Манчестер Сити» Марез забил 59 голов и сделал 41 результативную передачу, что и составляет в сумме те самые 100 результативных баллов.