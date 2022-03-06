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Гвардиола разгромил Рангника в дерби: дубли Де Брёйне и Мареза пригвоздили «Манчестер Юнайтед»

06 Марта 2022 • 21:27 Комментировать
Манчестер Сити
4:1
Манчестер Юнайтед
окончен

В матче 28-го тура АПЛ «Манчестер Сити» принимал соседей из «Юнайтед».

Протокол игры  
Манчестер Сити 4:1Манчестер Юнайтед
(1:0) Де Брёйне Кевин5'   
  22'Санчо Джедон (1:1)
(2:1) Де Брёйне Кевин28'   
(3:1) Марез Рияд68'   
(4:1) Марез Рияд    
Эдерсон МораесУокер КайлСтоунс ДжонЛапорт ЭмерикКанселу ЖоауДе Брёйне Кевин  80' (Гюндоган Илкай (  80') Родри ЭрнандесСилва БернардуМарез РиядФоден ФилГрилиш Джек
Запасные: Макати ДжонСтерлинг РахимФернандиньо ФернандоДелап ЛиамМбете-Тату ЛюкЖезус ГабриэльЗинченко АлександрКарсон Скотт
Де Хеа ДавидУан-Биссака АаронЛинделоф ВикторМагуайр Гарри   63'Теллес АлексМактоминай СкоттФред СантосЭланга Энтони  64' (Рэшфорд Маркус (  64') Погба Поль  64' (Лингард Джесси (  64') Санчо ДжедонФернандеш Бруну
Запасные: Варан РафаэльМата ХуанБайи ЭрикМежбри ХаннибалРоналду КриштиануШоу ЛюкМатич НеманьяДжонс ФилДалот ДиогуХендерсон Дин
06 марта. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

К дерби Манчестера «Сити» и «Юнайтед» подошли с равными потерями. Менди и Гринвуд находятся под следствием и не могут принимать участие в матчах (клубы уже привыкли играть без них), а из важных персон отсутствовали Рубен Диаш и Эдинсон Кавани. Но перед началом матча выяснилось, что принять участие в игре не сможет Криштиану Роналду, также получивший повреждение. И если глубина состава позволяла Гвардиоле и Рангнику спокойно заменить других, то потеря КриРо, конечно сильно уменьшала боевой потенциал «Манчестер Юнайтед».

В основе «МЮ» в итоге появился молодой швед Эланга, полузащита из Фернандеша, Санчо и Погба выглядела привычно. Гвардиола не удивил, выпустив всех сильнейших – Де Брёйне, Силва, Марез, Фоден, Грилиш. И вот эта банда со стартового свистка взялась за дело, довольно быстро открыв счёт. Уже на пятой минуте Грилиш и Силва обыгрались на фланге, португалец прострелил в штрафную, где де Брейне сходу метров с 10 пробил точно в угол. Ещё и Де Хеа был пойман на противоходе – 1:0.

«МЮ» не сдался. Пара интересных подходов «дьяволов» завершилась индивидуальным голом Санчо. Джейдон прибежал к линии штрафной площади, убрал на замахе соперника и пальнул точно в дальний угол. Но «Сити» всё-таки смотрелся более цельным. Моментально огрызнулся, замкнув подачу Силвы ударом в перекладину. А статус-кво «Манчестер Сити» восстановил ещё до истечения получаса игры.

Фоден ворвался в штрафную и убойной дистанции пробил – Де Хеа выручил. Серия рикошетов, однако сыграла за «Сити». Мяч отскочил к Де Брёйне, а Кевин спокойно разобрался, ударом с близкой дистанции оформив дубль – 2:1. Второй тайм получился куда менее событийным, команды будто испугались собственной прыти. Или тренеры в перерыве сказали действовать осторожнее.

И только Рангник осмелел, выпустив Рэшфорда и Лингарада в атаку, как получил третий гол, по сути приговоривший «Манчестер Юнайтед». Кевин де Брёйне укрепился в статусе главного героя матча к дублю добавив результативную передачу. От угла поля навесил он к краю штрафной площади, откуда Рияд Марез неотразимо пробил – 3:1.

Могли «горожане» развить своё преимущество, но разгрому не дал случиться Де Хеа. Давид сначала отбил ещё одну попытку Мареза, а затем и удар боковыми «ножницами» от Жоау Канселу. Правда, в компенсированное время не спас даже VAR. Сначала отменённый гол Рияда Мареза был засчитан - алжирец неотразимо пробил после передачи Гюндогана - 4:1. Уверенно выиграл дерби «Манчестер Сити», вновь убежав от «Ливерпуля» на шесть очков. Правда, у «красных» есть игра в запасе.

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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окончен Уотфорд 2:3 Арсенал 6.20 4.05 1.57
окончен Манчестер Сити 4:1 Манчестер Юнайтед 1.40 4.80 8.00
07.03  23:00 Тоттенхэм ... Эвертон 1.58 4.30 5.80
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