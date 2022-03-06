«Что-то тут не сходится»: Рой Кин усомнился в травме Роналду перед матчем с «Манчестер Сити»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поставил под сомнение информацию о травме Криштиану Роналду перед матчем с «Манчестер Сити» в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги.

Накануне матча с лидером чемпионата, главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник заявил, что Криштиану Роналду не попал в заявку из-за травмы бедра, однако Рой Кин этому не поверил.

«Мне кажется, что ситуация с Роналду более сложная. Рангник рассказывает что-то о травме бедра, но Криштиану – машина, он редко травмируется. Что-то тут не сходится», – сказал Рой Кин в интервью Sky Sports.