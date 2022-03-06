Де Брёйне забил свой 50-й гол в английской Премьер-лиге

Кевин де Брёйне открыл счет в матче своего клуба «Манчестер Сити» против «Манчестер Юнайтед», это случилось уже на пятой минуте игры. И этот гол для бельгийского нападающего стал пятидесятым в бытность его выступлений в английской Премьер-лиге.

Абсолютное большинство матчей он провел в составе «горожан», но не будем забывать и о горстке матчей, сыгранных бельгийцем в футболке «Челси». Почти сразу после 50-го гола последовал и пятьдесят первый - де Брёйне отличился еще раз после того, как номинальные гости сравняли счет.

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