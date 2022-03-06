Рангник назвал причину отсутствия Роналду в матче против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник назвал причину, по которой нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду не попал в заявку на матч 28-го тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити».

Как оказалось, Роналду в данный момент не может играть по состоянию здоровья. Криштиану из-за мышечного повреждения перестал тренироваться с 4 марта.

«У Роналду в пятницу возникли некоторые проблемы с бедром, и с тех пор он не тренировался», – приводит слова Ральфа Рангника BBC.

В календарном 2022 году дела у Криштиану Роналду складываются далеко не лучшим образом – он забил только 1 гол в десяти сыгранных матчах.