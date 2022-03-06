«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили свои составы на дерби без Роналду

Центральным матчем очередного, двадцать восьмого тура чемпионата Англии станет поединок между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», который начнется примерно через час. Только что оба наставника, Хосеп Гвардиола и Ральф Рангник, объявили составы своих клубов.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт. Кансело. Родриго, де Брёйне, Бернардо Силва, Марез, Грилиш, Фоден.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Магуайр, Линделоф, Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Санчо, Теллес, Ван-Биссака, Эланга, Мактоминай.

Крриштиану Роналду в этом матче не сыграет - официально он пропускает его из-за травмы.