Лингард стал жертвой ограбления

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард стал жертвой неприятного инцидента - на его загородную виллу под Манчестером проникли воры. Они унесли с собой дорогую одежду, а также некоторые драгоценности. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 120 тысяч евро, уточняет The Sun.

Стоит заметить, что футболисты в последнее время часто становятся жертвами подобных ситуаций - в недавнем прошлом грабители проникли в дом к игроку «Эвертона» Деле Алли, а буквально на днях аналогичная ситуация случилась в Италии, где воры проникли в дом к испанскому защитнику «Фиорентины» Альваро Одриосоле, украв, в том числе, и медаль победителя Лиги чемпионов.