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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лингард стал жертвой ограбления

06 Марта 2022 • 18:30 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Манчестер Юнайтед
1.40 4.80 8.00
1-й тайм

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард стал жертвой неприятного инцидента - на его загородную виллу под Манчестером проникли воры. Они унесли с собой дорогую одежду, а также некоторые драгоценности. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 120 тысяч евро, уточняет The Sun.

Стоит заметить, что футболисты в последнее время часто становятся жертвами подобных ситуаций - в недавнем прошлом грабители проникли в дом к игроку «Эвертона» Деле Алли, а буквально на днях аналогичная ситуация случилась в Италии, где воры проникли в дом к испанскому защитнику «Фиорентины» Альваро Одриосоле, украв, в том числе, и медаль победителя Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джесси Лингард
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МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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окончен Уотфорд 2:3 Арсенал 6.20 4.05 1.57
Идет 11 минута Манчестер Сити 1:0 Манчестер Юнайтед 1.37 5.40 8.00
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18:30 · Англия. Премьер-лига
Лингард стал жертвой ограбления
16:30 · Англия. Премьер-лига
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