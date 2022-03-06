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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду пропусти матч с «Манчестер Сити» из-за травмы

06 Марта 2022 • 15:45 Комментировать

Стало известно, по какой причине португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не выйдет на поле в матче с «Манчестер Сити».

Как сообщает The Athletic, португалец получил травму и не сможет помочь своей команде в предстоящей встрече.

Ранее стало известно, что Роналду и Эдинсон Кавани не заселились в отель вместе с остальными футболистами перед матчем.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» выйдут на поле 6 марта в 19:30 по московскому времени.

«Горожане» занимают первое место в турнирной таблице АПЛ, а «Манчестер Юнайтед» располагается на четвертой строчке. Разница между командами составляет 19 очков.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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06.03  17:00 Уотфорд ... Арсенал 5.20 4.10 1.65
06.03  19:30 Манчестер Сити ... Манчестер Юнайтед 1.37 5.40 8.00
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