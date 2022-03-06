Роналду и Кавани не заселились в отель вместе с командой перед матчем с «Манчестер Сити»

Криштиану Роналду и Эдинсон Кавани не принимают участия в подготовке «Манчестер Юнайтед» к предстоящему матчу с «Манчестер Сити». Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации источников, футболисты не заселились в отель вместе с остальной командой.

Официальных комментариев по отсутствию игроков «красные дьяволы» пока не давали.

Напомним, что встреча 28-го тура английской Премьер-лиги состоится 6 марта в 19:30 по московскому времени.

«Манчестер Сити» на данный момент лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» располагается на четвертой строчке и уступает лидеру 19 очков.