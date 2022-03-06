«Ньюкасл» готов заплатить 50 млн фунтов за Диаби

Боссы «Ньюкасла» летом собираются раскошелиться для того, чтобы подписать французского полузащитника «Байера» Муссу Диаби. Об этом сообщает The Mail.

После того, как у «сорок» появились владельцы из Саудовской Аравии, команда уже успела совершить несколько важных трансферов. Закрепить успех «Ньюкасл» планирует уже летом.

Мусса Диаби является одной из основных целей английского клуба на летнее трансферное окно. За 22-летнего футболиста «сороки» готовы заплатить около 50 миллионов фунтов.

При этом леверкузенский «Байер» хочет получить не менее 75 миллионов за продажу Диаби.