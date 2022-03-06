Макгрегор: «Я не шутил, говоря о приобретении «Челси»

Ирландский боец Конор Макгрегор заявил о серьезности своих намерений в отношении лондонского «Челси». Об этом он написал на своей странице в «твиттере».

Макгрегор заявил, что он не шутил, когда говорил о том, что собирается приобрести команду за 1,5 миллиарда фунтов. Он также рассматривает возможность покупки «Селтика» или «Манчестер Юнайтед».

«Покупка футбольной франшизы входит в мои планы, не сомневайтесь в этом», - написал боец.

Напомним, что российский бизнесмен Роман Абрамович решил выставить футбольный клуб на продажу за три миллиарда фунтов.

Потенциальным покупателем является миллиардер из Турции.