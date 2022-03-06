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Рангник рассказал о трансферной политике «Манчестер Юнайтед»

06 Марта 2022 • 13:11 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал об отличиях трансферной политики клуба от других команд АПЛ. Его слова передает The Telegraph.

По его словам, каждая команда должна иметь четкий план по трансферам и подыскивать игроков, которые будут подходить ей по стилю. В пример он привел «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», которые в последние годы занимались правильными покупками.

«У «МЮ» есть идентичность, мы должны идти своим путем», - заявил Рангник.

Он добавил, что команде нужно понимать, в какой футбол она хочет играть и какой футбол хотят видеть болельщики. Также Рангник отметил важность назначения правильного тренера.


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Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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