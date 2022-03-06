«Манчестер Юнайтед» может подписать защитника «Мидлсбро»

«Манчестер Юнайтед» присматривается к 22-летнему защитнику «Мидлсбро» Исайе Джонсу. Об этом сообщает 90 min.

За прошедшие два года футболист прошел путь от игрока никому не известной команды до одного из самых ярких игроков «Чемпионшипа».

После того как он помог своей команде выбить «Тоттенхэм» из Кубка Англии, скауты «шпор» стали присматриваться к игроку.

Побороться за игрока с «Тоттенхэмом» готовы представители «Манчестер Юнайтед», которые также интересуются Джонсом.

Английские клубы ждет серьезная конкуренция, потому что в последнее время Джонс также стал востребован в других европейских лигах.