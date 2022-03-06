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Невилл раскритиковал футболистов «МЮ» в преддверии матча с «Сити»

06 Марта 2022 • 12:29 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1.40 4.80 8.00
Через 6 ч. 36 мин.

В преддверии матча 28-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», экс-защитник манкунианцев Гари Невилл сравнил подопечных Ральфа Рангника с игроками «Манчестер Сити».

«Я хочу быть предельно честным. Ни один игрок «Манчестер Юнайтед» не попал бы в стартовый состав «Манчестер Сити», — цитирует Невилла Daily Mail.

  Невилл аргументировал это заявление тем, что каждый из футболистов «МЮ», уступает своим визави из «Манчестер Сити». Что касается звездного форварда «Юнайтед» Криштиану Роналду, то и здесь англичанин был предельно критичен, сказав, что португальца тоже нельзя включать в состав «горожан». 
  Встреча состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «Этихад», и начнется в 19:30 по московскому времени. Матч первого круга между этими соперниками завершился уверенной победой команды Пепе Гвардиолы (2:0).    
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Гари Невилл
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