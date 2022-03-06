Де Брёйне заявил, что победа в АПЛ для него важнее победы в Лиге чемпионов

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне рассказал о том, победа в каком турнире кажется ему более престижной. Слова футболиста передает Daily Mail.

По словам футболиста, он предпочел бы взять титул чемпиона английской Премьер-лиги, поскольку это показывает стабильность на протяжении сезона. Лигу чемпионов бельгиец сравнил с лотереей.

Он также отметил, что победа в Лиге чемпионов не влияет на значимость его достижений. По словам де Брёйне, он знает великих игроков, которые никогда не поднимали над головой «ушастого».

Отметим, что на данный момент горожане лидируют в турнирной таблице АПЛ.