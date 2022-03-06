«Манчестер Юнайтед» выбирает между Почеттино и тен Хагом

Как сообщает The Athletic, «Манчестер Юнайтед» ведет активный поиск нового главного тренера. Клуб уже провел переговоры с наставником «ПСЖ» Маурисио Почеттино и тренером «Аякса» Эриком тен Хагом.

По информации источника, клуб не хочет ждать до лета и рассчитывает, что новый тренер приступил к работе с начала предсезонной подготовки.

Наиболее предпочтительным вариантом является Почеттино, однако манкунианцам придется заплатить солидную компенсацию за досрочное расторжение контракта аргентинца с парижским клубом.

В такой ситуации гораздо легче будет переманить наставника амстердамского клуба. Но решение руководства «МЮ» будет зависеть от результатов выступления «Аякса» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.