«Лидс» хочет подписать воспитанника «Манчестер Юнайтед» Гарнера

Руководство «Лидса» рассматривает возможность подписания 20-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джеймса Гарнера. Об этом сообщает The Sun.

«Белые» следят за Гарнером с того момента, как он впервые перешел в «Ноттингем Форест» на правах аренды.

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассчитывает на то, что футболиста получится вновь отдать в аренду. Отпускать Гарнера в другую команду «красные дьяволы» не хотят. Сам футболист также собирается бороться за место в составе «Манчестер Юнайтед».

Убедить стороны на совершение сделки могут большие деньги, которыми «Лидс» и будет привлекать игрока летом.