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Онана может перейти в «Вест Хэм»

06 Марта 2022 • 09:24 Комментировать

Бельгийский полузащитник французского «Лилля» Амаду Онана может перейти в «Вест Хэм». Об этом сообщает The Sun.

Онана является воспитанником «Хоффенхайма». Во Францию футболист переехал в 2021 году.

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес был впечатлен тем, как Онана проявил себя в матче с лондонским «Челси» в рамках Лиги чемпионов. Теперь он рассматривает возможность подписания футболиста летом.

«Лилль» хочет получить за футболиста не менее 20 миллионов фунтов стерлингов, а «молотобойцы» готовы заплатить эту сумму.

«Вест Хэм» хочет приобрести футболиста до того, как его цена начнет расти.


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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Вест Хэм Амаду Онана
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