Бельгийский полузащитник французского «Лилля» Амаду Онана может перейти в «Вест Хэм». Об этом сообщает The Sun.

Онана является воспитанником «Хоффенхайма». Во Францию футболист переехал в 2021 году.

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес был впечатлен тем, как Онана проявил себя в матче с лондонским «Челси» в рамках Лиги чемпионов. Теперь он рассматривает возможность подписания футболиста летом.

«Лилль» хочет получить за футболиста не менее 20 миллионов фунтов стерлингов, а «молотобойцы» готовы заплатить эту сумму.

«Вест Хэм» хочет приобрести футболиста до того, как его цена начнет расти.