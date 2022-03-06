Школьный учитель Эланга рассказал о его первом футбольном матче

Школьный учитель Энтони Эланга рассказал о первом футбольном матче шведа после переезда в Англию. На поле 11-летний мальчик вышел в бутсах, которые были на два размера больше.

Эланга и его семья жили в Швеции, однако в 2014 году они приняли решение переехать в Англию.

Учитель физкультуры школы Хайда, в которую поступил Эланга после переезда, рассказал, что дети сразу дали ему знать, что новый ученик играет в футбол.

По словам Марка Лидбиттера, в первом матче с учениками другой школы Эланга уже смог проявить себя и впечатлить учеников. При этом играть школьникам приходилось на старых искусственных покрытиях, отмечает The Sun.