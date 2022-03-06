Гвардиола: «Я думаю, что клубу нужен нападающий. Определенно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о планах «горожан» на летнее трансферное окно. Команде нужно закрыть как минимум одну позицию.

Напомним, что прошлым летом команда несколько раз предпринимала попытки подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, однако все переговоры оказались безуспешными.

«Я думаю, что клубу нужен нападающий. Определенно», - сказал Гвардиола.

Как отмечает The Sun, вновь обращаться к «Тоттенхэму» «горожане» не планируют, однако скауты «Манчестер Сити» уже подыскивают кандидатов на попадание в список желаемых трансферов на лето.