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Роналду может пропустить дерби с «Манчестер Сити»

06 Марта 2022 • 07:48 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1.40 4.80 8.00
Через 10 ч. 29 мин.

Среди 21 футболиста «Манчестер Юнайтед», которые собрались в отеле Lowry накануне дерби с «Манчестер Сити», нет Криштиану Роналду, а также еще троих - Рафаэля Варана, Эдинсона Кавани и Люка Шоу. Как уточняет Manchester Evening News, это может свидетельствовать о том, что они пропустят матч, хотя, не исключено, все они получили специальное разрешение от тренера Ральфа Рангника и присоединятся  к клубу позже.

Травма как причина отсутствия исключается - все четверо здоровы и никаких сведений о повреждениях нет.

В текущем сезоне Роналду сыграл в двадцати трех матчах, забив при этом девять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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06.03  17:00 Уотфорд ... Арсенал 6.20 4.05 1.57
06.03  19:30 Манчестер Сити ... Манчестер Юнайтед 1.40 4.80 8.00
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