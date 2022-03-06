Клопп сдержанно прокомментировал победу над «Вест Хэмом»

Немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп сдержанно оценил успех своей команды в матче с «Вест Хэмом» в рамках двадцать восьмого тура английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» выиграл с минимальным счетом благодаря мячу Садио Мане, забитому еще в первом тайме матча.

- В этот раз мы не были так уж хорошо, особенно при отборе мяча, но взяли три очка и это хорошо. Иногда нам должно и везти, после того, как много матчей были выиграны совершенно заслуженно. Возможно, могли сыграть и лучше, но три очка получены, а соперника слабым отнюдь не назовешь, - заявил Клопп, слова которого цитирует BBC Sport.