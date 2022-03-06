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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп сдержанно прокомментировал победу над «Вест Хэмом»

06 Марта 2022 • 01:56 Комментировать
Ливерпуль
1:0
Вест Хэм
окончен

Немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп сдержанно оценил успех своей команды в матче с «Вест Хэмом» в рамках двадцать восьмого тура английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» выиграл с минимальным счетом благодаря мячу Садио Мане, забитому еще в первом тайме матча.

- В этот раз мы не были так уж хорошо, особенно при отборе мяча, но взяли три очка и это хорошо. Иногда нам должно и везти, после того, как много матчей были выиграны совершенно заслуженно. Возможно, могли сыграть и лучше, но три очка получены, а соперника слабым отнюдь не назовешь, - заявил Клопп, слова которого цитирует BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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окончен Ливерпуль 1:0 Вест Хэм 1.25 6.30 11.00
06.03  17:00 Уотфорд ... Арсенал 5.20 4.10 1.65
06.03  19:30 Манчестер Сити ... Манчестер Юнайтед 1.37 5.40 8.00
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