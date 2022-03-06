Ван Дейк установил новый рекорд АПЛ

Голландский защитник Виргил ван Дейк установил новый рекорд английской Премьер-лиги. Дело в том, что «Ливерпуль» не проигрывает уже в шестидесяти домашних матчах чемпионата Англии, в которых ван Дейк появляется на поле. Последним таким матчем стал сегодняшний поединок против «Вест Хэма», в котором «Ливерпуль» обыграл конкурента с минимальным счетом. В этих шестидесяти матчах «Ливерпуль» одержал 52 победы, и еще восемь раз сыграл вничью.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с 2018 года, ранее голландский футболист защищал цвета «Саутгемптона». Его нынешний контракт с командой действует до 2025 года.