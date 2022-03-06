Гвардиола рассказал, как «Сити» собирается противостоять контратакам «МЮ»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился планами по нейтрализации атакующей угрозы «Манчестер Юнайтед» в предстоящем дерби.

«Это будет первый раз, когда мы сыграем низким оборонительным блоком, – сказал 51-летний испанец. – Разумеется, это шутка. Наш план в том, чтобы контролировать их выпады, не отказываясь от высокой линии обороны и намерения владеть мячом», – заявил Пеп в интервью Sky Sports.

Поединок «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» пройдёт 6 марта в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги.

На данный момент «горожане» лидируют в турнирной таблице с 66 очками, а «красные дьяволы» располагаются на четвёртой строчке с 47 баллами в активе.