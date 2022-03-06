«Ньюкасл» готов потратить 60 млн евро на вингера «Байера»

Вингер леверкузенского «Байера» Мусса Диаби может оказаться в английском «Ньюкасле» после открытия летнего трансферного окна.

Как сообщалось ранее, немецкий клуб намерен запросить за своего ключевого игрока порядка 100 млн евро. По данным Daily Mail, это требование может сократиться до 90 млн, но «Ньюкасл» готов раскошелиться лишь на 60 млн.

22-летний Мусса Диаби связан с «фармацевтами» контрактным договором, действующим до конца июня 2025 года. В нынешнем сезоне француз забил 15 мячей в 31 матче, а также отметился 9 голевыми передачами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 млн евро.