Джеррард: «Мы вернули Коутиньо на прежний уровень»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал о своём восхищении игровой формой Филиппе Коутиньо.

«У нас он набрал по-настоящему хорошую форму. Сегодня он показал свой уровень времён игры за «Ливерпуль». Его сегодняшний гол напомнил мне то, что он исполнял против меня на тренировках, когда мы играли вместе [в «Ливерпуле»]. Возможно, этим он вынудил меня завершить карьеру на пару лет раньше!» – цитирует Джеррарда BBC.

Филиппе Коутиньо записал на свой счёт гол и результативную передачу в матче английской Премьер-лиги против «Саутгемптона» (4:0), который состоялся 5 марта.

В общей сложности с момента перехода в «Астон Виллу» из «Барселоны» на правах аренды 29-летний бразилец отметился 3 голами и 3 голевыми пасами в 7 поединках.