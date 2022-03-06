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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеррард: «Мы вернули Коутиньо на прежний уровень»

06 Марта 2022 • 00:03 Комментировать
Астон Вилла
4:0
Саутгемптон
окончен

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал о своём восхищении игровой формой Филиппе Коутиньо.

«У нас он набрал по-настоящему хорошую форму. Сегодня он показал свой уровень времён игры за «Ливерпуль». Его сегодняшний гол напомнил мне то, что он исполнял против меня на тренировках, когда мы играли вместе [в «Ливерпуле»]. Возможно, этим он вынудил меня завершить карьеру на пару лет раньше!» – цитирует Джеррарда BBC.

Филиппе Коутиньо записал на свой счёт гол и результативную передачу в матче английской Премьер-лиги против «Саутгемптона» (4:0), который состоялся 5 марта.

В общей сложности с момента перехода в «Астон Виллу» из «Барселоны» на правах аренды 29-летний бразилец отметился 3 голами и 3 голевыми пасами в 7 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Стивен Джеррард Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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окончен Бёрнли 0:4 Челси 7.90 4.15 1.47
окончен Астон Вилла 4:0 Саутгемптон 2.35 3.40 3.05
окончен Норвич 1:3 Брентфорд 3.00 3.15 2.55
окончен Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас 2.40 3.00 3.35
окончен Ньюкасл 2:1 Брайтон 2.80 3.15 2.70
окончен Ливерпуль 1:0 Вест Хэм 1.25 6.30 11.00
06.03  17:00 Уотфорд ... Арсенал 5.20 4.10 1.65
06.03  19:30 Манчестер Сити ... Манчестер Юнайтед 1.37 5.40 8.00
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05 Марта
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