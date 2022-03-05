Александер-Арнольд повторил лучший результат Джеррарда по голевым передачам за сезон

Крайний защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд повторил личный рекорд легендарного Стивена Джеррарда по голевым передачам за один сезон.

Рекорд знаменитого экс-полузащитника «красных» – 16 голевых передач за сезон во всех турнирах. Этот показатель покорялся Джеррарду в сезонах 2004-05, 2005-06 и 2007-08.

Нынешний правый защитник «Ливерпуля» повторил лучший результат легенды клуба за неполную текущую кампанию, проведя 32 матча во всех турнирах. Об этом сообщает Squawka.

Голевой пас 23-летнего Трента на Садио Мане помог «Ливерпулю» взять верх над «Вест Хэмом» в сегодняшнем матче английской Премьер-лиги (1:0). Именно английский правый защитник в настоящий момент возглавляет список лучших ассистентов чемпионата.