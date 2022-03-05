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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Интрига жива: Мане подтянул «Ливерпуль» к «Манчестер Сити»

05 Марта 2022 • 23:07 Комментировать
Ливерпуль
1:0
Вест Хэм
окончен

«Ливерпуль» смог в матче 28-го тура Английской премьер-лиги вырвать победу у «Вест Хэма» с минимальным счётом (1:0).

Единственный гол во встрече был забит Садио Мане, ассист на свой счёт записал защитник  Трент Александер-Арнольд.

Победа позволила «Ливерпулю» продолжить преследование «Манчестер Сити», который на текущий момент возглавляет таблицу. Между командами разрыв всего три очка.

Протокол игры  
Ливерпуль 1:0Вест Хэм
(1:0) Мане Садио27'   
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентКонате ИбраимаВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюХендерсон ДжорданФабиньо ЭнрикеКейта Наби  90' (Милнер Джеймс (  90') Салах Мохамед  79' (Жота Диогу (  79'   89') Мане Садио   90'Диас Луис  90' (Джонс Кёртис (  90')
Запасные: Гомес ДжоОкслейд-Чемберлен АлексКеллехер КаомхинМинамино ТакумиЭллиотт ХарвиОриги ДивокМатип Жоэль
Фабьянски ЛукашДжонсон БенДоусон Крэйг   31'Зума КуртКрессуэлл АронСоучек ТомашЛансини МануэльБоуэн Джаррод  53' (Бенрахма Саид (  53') Форнальс Пабло  90' (Честерс Дэниэл (  90') Влашич Никола  61' (Ноубл Марк (  61') Антонио Майкл
Запасные: Масуаку АртурФредерикс РайанКрал АлексОкофлекс АрмостронгДиоп ИссаЯрмоленко АндрейАреола Альфонс
05 марта. Стадион "Энфилд".

 

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Ливерпуль Вест Хэм
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окончен Астон Вилла 4:0 Саутгемптон 2.35 3.40 3.05
окончен Норвич 1:3 Брентфорд 3.00 3.15 2.55
окончен Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас 2.40 3.00 3.35
окончен Ньюкасл 2:1 Брайтон 2.80 3.15 2.70
окончен Ливерпуль 1:0 Вест Хэм 1.30 5.70 10.00
06.03  17:00 Уотфорд ... Арсенал 5.20 4.10 1.65
06.03  19:30 Манчестер Сити ... Манчестер Юнайтед 1.37 5.40 8.00
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