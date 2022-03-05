Интрига жива: Мане подтянул «Ливерпуль» к «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» смог в матче 28-го тура Английской премьер-лиги вырвать победу у «Вест Хэма» с минимальным счётом (1:0).

Единственный гол во встрече был забит Садио Мане, ассист на свой счёт записал защитник Трент Александер-Арнольд.

Победа позволила «Ливерпулю» продолжить преследование «Манчестер Сити», который на текущий момент возглавляет таблицу. Между командами разрыв всего три очка.