Интрига жива: Мане подтянул «Ливерпуль» к «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» смог в матче 28-го тура Английской премьер-лиги вырвать победу у «Вест Хэма» с минимальным счётом (1:0).
Единственный гол во встрече был забит Садио Мане, ассист на свой счёт записал защитник Трент Александер-Арнольд.
Победа позволила «Ливерпулю» продолжить преследование «Манчестер Сити», который на текущий момент возглавляет таблицу. Между командами разрыв всего три очка.
Протокол игры
|(1:0) Мане Садио27'
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент•Конате Ибраима•Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю•Хендерсон Джордан•Фабиньо Энрике•Кейта Наби 90' (Милнер Джеймс ( 90') •Салах Мохамед 79' (Жота Диогу ( 79' ) • 89'Мане Садио • 90'Диас Луис 90' (Джонс Кёртис ( 90')
Фабьянски Лукаш•Джонсон Бен•Доусон Крэйг • 31'Зума Курт•Крессуэлл Арон•Соучек Томаш•Лансини Мануэль•Боуэн Джаррод 53' (Бенрахма Саид ( 53') •Форнальс Пабло 90' (Честерс Дэниэл ( 90') •Влашич Никола 61' (Ноубл Марк ( 61') •Антонио Майкл
05 марта. Стадион "Энфилд".