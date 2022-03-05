«Астон Вилла» сделала щедрое предложение игроку «Марселя»

Английская «Астон Вилла» предложила полузащитнику французского «Марселя» Бубакару Камара выгодное соглашение.

Контракт опорного хавбека с «Марселем» истекает по окончании текущего сезона, что позволяет ему вести предварительные переговоры с другими клубами.

Камара – приоритетная цель для «Астон Виллы» на предстоящее лето. Как утверждает Jeunes Footeux, клуб из Бирмингема уже предложил французу выгодные контрактные условия.

В нынешнем сезоне 22-летний опорник принял участие в 31 матче за «Марсель» во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом. Transfermarkt оценивает стоимость Камара в 25 млн евро.