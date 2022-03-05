Клопп: «Могу надолго задержаться в «Ливерпуле», если останутся силы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, от чего будет зависеть его дальнейшее пребывание в клубе.

Контракт немецкого специалиста с «красными» рассчитан до лета 2024 года, а сам Клопп пока не определился со своим будущим.

«Самое важное – энергия. Именно от этого будет зависеть моё решение. Я люблю свою работу, но, как я уже говорил, в жизни есть вещи важнее футбола. Честно говоря, сейчас я не задумываюсь о будущем. Возможно, в итоге я подпишу новый контракт. Посмотрим», – сказал Клопп в интервью The Guardian.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» ведёт борьбу за победу в чемпионате Англии с «Манчестер Сити». Недавно команда под руководством Клоппа стала обладателем Кубка лиги.