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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Мне нравится «немецкий» футбол, но я верен своим принципам»

05 Марта 2022 • 20:46 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1.40 4.80 7.90
Через 21 ч. 11 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не намерен переходить на модный в современном футболе «немецкий» стиль игры, который принёс славу Юргену Клоппу, Ральфу Рангнику и многим другим известным наставникам.

«На меня определённо повлияли три года работы в Германии. Я многому научился, мне пришлось адаптироваться. Немецкая манера игры очень зрелищна. Но, послушайте, я родом из Каталонии, футбольное образование я тоже получил в Каталонии – отсюда берут начало мои принципы игры, – сказал 51-летний специалист. – Если бы я родился в Германии, то, наверное, проникся бы идеями Юргена Клоппа и Ральфа Рангника. Но я чувствую футбол по-своему, и я не могу это изменить только потому, что сторонники данного стиля добились успеха», – приводит слова испанца Sky Sports.

«Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 66 набранными очками.

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