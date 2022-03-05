«Ливерпуль» объявил состав на матч с «Вест Хэмом»

В поединке двадцать восьмого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» схлестнется с «Вест Хэмом», встреча начнется в 20:30 по московскому времени. Накануне игры главный тренер «Ливерпуля», немецкий специалист Юрген Клопп, объявил стартовый состав своей команды. И Мохамед Салах, и Садио Мане, самые зрелищные игроки в составе «Ливерпуля», выйдут на поле с первых минут.

«Ливерпуль»: Алиссон. Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Кейта, Мане, Диас, Салах.

Замены: Келлехер, Милнер, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Джонс, Жота, Ориги, Эллиот.