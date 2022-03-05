«Байер» затребовал от «Ньюкасла» 100 миллионов за Диаби

Леверкузенский «Байер» отреагировал на интерес «Ньюкасла» к своему вингеру Мусса Диаби. Руководство «фармацевтов» повесило на своего игрока ценник в размере 100 миллионов евро. Об этом сообщает L’Equipe.

В нынешнем сезоне Мусса Диаби сыграл за «Байер» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 15 голов, а также оформил 9 голевых пасов.

Популярный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего Диаби в 45 миллионов евро. Леверкузенцы выкупили игрока летом 2019 года у «ПСЖ» за 15 миллионов евро, подписав с ним контракт до июня 2025 года.