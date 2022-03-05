Серхи Роберто покинет «Барселону» и надеется перебраться в английскую Премьер-лигу

Универсальный защитник «Барселоны» Серхи Роберто не останется в «Барселоне» на следующий сезон. Сам клуб не намерен продлевать контракт с футболистом, который заканчивается уже в июне. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, боссы каталонцев недовольны тем, что игрок остановился в развитии, поэтому не будут продлевать контракт с ним, если не произойдёт какой-то форс-мажорной ситуации.

При этом сообщается, что сам игрок не отчаивается из-за этой ситуации, так как хочет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге. Несколько клубов АПЛ уже следят за развитием ситуации, будучи не против заполучить в свои ряды опытного 30-летнего испанца.

Серхи Роберто является воспитанником академии «Барселоны», и всю свою карьеру до сих пор провёл в родном клубе. Текущая рыночная стоимость Роберто оценивается Transfermarkt в 9 миллионов евро.