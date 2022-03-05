Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тим Шервуд – о «Манчестер Юнайтед»: «Результаты работы Рангника совершенно не видны»

05 Марта 2022 • 17:52 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1.40 4.80 7.90
06.03 19:30

Бывший футболист и тренер «Тоттенхэма» Тим Шервуд критически высказался о работе немецкого специалиста Ральфа Рангника во главе «Манчестер Юнайтед». По его мнению, Рангнику так и не удалось изменить стиль игры манкунианцев после увольнения Уле Гуннара Сульшера.

«Я не вижу изменения стиля игры, не вижу улучшения результатов. Результаты работы Рангника совершенно не видны», – сказал Тим Шервуд в эфире телеканала Sky Sports.

В последних своих семи матчах «Манчестер Юнайтед» сумел победить только дважды. Однако если брать во внимание только матчи АПЛ, то больше «красных дьяволов» очков набрали только «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» после назначения Ральфа Рангника. «Ман Юнайтед» пока что удерживает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Тим Шервуд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Лестер 1:0 Лидс
Идет 45 минута Бёрнли 0:0 Челси 7.90 4.15 1.47
Идет 45 минута Астон Вилла 2:0 Саутгемптон 2.35 3.40 3.05
Идет 45 минута Норвич 0:1 Брентфорд 3.00 3.15 2.55
Идет 45 минута Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас 2.40 3.00 3.35
Идет 45 минута Ньюкасл 2:0 Брайтон 2.80 3.15 2.70
05.03  20:30 Ливерпуль ... Вест Хэм 1.37 5.40 7.60
06.03  17:00 Уотфорд ... Арсенал 5.20 4.10 1.65
06.03  19:30 Манчестер Сити ... Манчестер Юнайтед 1.37 5.40 8.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Марта
18:00 · Англия. Премьер-лига
Серхи Роберто покинет «Барселону» и надеется перебраться в английскую Премьер-лигу
17:52 · Англия. Премьер-лига
Тим Шервуд – о «Манчестер Юнайтед»: «Результаты работы Рангника совершенно не видны»
17:45 · Англия. Премьер-лига
Смена тренера не помогла: «Лидс» проиграл «Лестеру» в дебютном матче под руководством Марша
17:30 · Англия. Премьер-лига
Эриксен впервые включён в стартовый состав «Брентфорда»
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Бернли» – «Челси»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» – «Лидс»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
14:24 · Англия. Премьер-лига
Роман Абрамович вылетел в Турцию, чтобы обсудить продажу «Челси»
13:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не спешит продлевать контракт с Жоржиньо
12:09 · Англия. Премьер-лига
Новым владельцем «Челси» может стать турецкий бизнесмен
11:58 · Англия. Премьер-лига
Макгрегор заявил, что готов купить «Челси» за 1,5 миллиарда
11:44 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен отклонил предложения других английских клубов, чтобы остаться в «Челси»
11:27 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард заявил, что санкции против Усманова не повлияли на «Эвертон»
11:08 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли заявил, что он хочет до конца жизни остаться в «Арсенале»
10:20 · Англия. Премьер-лига
Болельщики лондонского «Челси» оказались недовольны новым комплектом формы клуба
08:50 · Англия. Премьер-лига
«Монпелье» интересуется Кралом
Все новости
Рекомендуем