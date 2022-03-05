Тим Шервуд – о «Манчестер Юнайтед»: «Результаты работы Рангника совершенно не видны»

Бывший футболист и тренер «Тоттенхэма» Тим Шервуд критически высказался о работе немецкого специалиста Ральфа Рангника во главе «Манчестер Юнайтед». По его мнению, Рангнику так и не удалось изменить стиль игры манкунианцев после увольнения Уле Гуннара Сульшера.

«Я не вижу изменения стиля игры, не вижу улучшения результатов. Результаты работы Рангника совершенно не видны», – сказал Тим Шервуд в эфире телеканала Sky Sports.

В последних своих семи матчах «Манчестер Юнайтед» сумел победить только дважды. Однако если брать во внимание только матчи АПЛ, то больше «красных дьяволов» очков набрали только «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» после назначения Ральфа Рангника. «Ман Юнайтед» пока что удерживает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.