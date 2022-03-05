Смена тренера не помогла: «Лидс» проиграл «Лестеру» в дебютном матче под руководством Марша

Английский «Лидс» продолжает своё падение, рискуя вернуться в Чемпионшип по итогам нынешнего сезона. В матче 28-го тура английской Премьер-лиги «белые» проиграли в гостях «Лестеру». Единственный гол в матче в середине второго тайма забил Харви Барнс. Для «Лидса» это поражение стало уже пятым подряд.
Протокол игры
|(1:0) Барнс Харви67'
Шмейхель Каспер•Чодури Хамза 61' (Лукмен Адемола ( 61') •Амарти Даниэль•Сёюнджю Чаглар•Томас Люк•Тилеманс Юри•Ндиди Уилфред 53' 76' (Менди Нампалис ( 76') •Дьюзбери-Холл Кирнан•Олбрайтон Марк•Варди Джейми 61' (Ихеаначо Келечи ( 61') •Барнс Харви
Мелье Иллан•Даллас Стюарт•Эйлинг Люк•Стрёйк Паскаль • 9'Фирпо Жуниор•Клих Матеуш 70' (Форшоу Адам ( 70' ) • 71'Кох Робин•Рафинья Диас•Морено Родриго 63' (Гелхардт Джо ( 63') •Харрисон Джек 76' (Робертс Тайлер ( 76') •Джеймс Дэниэл
05 марта. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
Напомним, что несколько дней в отставку с поста главного тренера «Лидса» был отправлен аргентинец Марсело Бьелса, а ему на смену пришёл американец Джесси Марш, ранее работавший с «РБ Лейпцигом».
Уже по итогам нынешнего уик-энда «Лидс» может оказаться в зоне вылета. Пока что клуб занимает 16-е место, имея в активе 23 очка после 27 сыгранных матчей.