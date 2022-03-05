Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Смена тренера не помогла: «Лидс» проиграл «Лестеру» в дебютном матче под руководством Марша

05 Марта 2022 • 17:45 Комментировать
Лестер
1:0
Лидс
окончен

Английский «Лидс» продолжает своё падение, рискуя вернуться в Чемпионшип по итогам нынешнего сезона. В матче 28-го тура английской Премьер-лиги «белые» проиграли в гостях «Лестеру». Единственный гол в матче в середине второго тайма забил Харви Барнс. Для «Лидса» это поражение стало уже пятым подряд.

Протокол игры  
Лестер 1:0Лидс
(1:0) Барнс Харви67'   
Шмейхель КасперЧодури Хамза  61' (Лукмен Адемола (  61') Амарти ДаниэльСёюнджю ЧагларТомас ЛюкТилеманс ЮриНдиди Уилфред   53'  76' (Менди Нампалис (  76') Дьюзбери-Холл КирнанОлбрайтон МаркВарди Джейми  61' (Ихеаначо Келечи (  61') Барнс Харви
Запасные: Брант ЛьюисПерес АйосеДака ПэтсонСумаре БубакариВестергор ЯнникУорд Дэнни II
Мелье ИлланДаллас СтюартЭйлинг ЛюкСтрёйк Паскаль   9'Фирпо ЖуниорКлих Матеуш  70' (Форшоу Адам (  70'   71') Кох РобинРафинья ДиасМорено Родриго  63' (Гелхардт Джо (  63') Харрисон Джек  76' (Робертс Тайлер (  76') Джеймс Дэниэл
Запасные: Клаессон КристофферСаммервилл КрисенсиоФиллипс КэлвинГринвуд СэмБэмфорд ПатрикКупер ЛиамШеклтон ДжеймиКрессвел Чарли
05 марта. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

Напомним, что несколько дней в отставку с поста главного тренера «Лидса» был отправлен аргентинец Марсело Бьелса, а ему на смену пришёл американец Джесси Марш, ранее работавший с «РБ Лейпцигом».

Уже по итогам нынешнего уик-энда «Лидс» может оказаться в зоне вылета. Пока что клуб занимает 16-е место, имея в активе 23 очка после 27 сыгранных матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Лестер Джесси Марш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Лестер 1:0 Лидс
Идет 45 минута Бёрнли 0:0 Челси 7.90 4.15 1.47
Идет 45 минута Астон Вилла 2:0 Саутгемптон 2.35 3.40 3.05
Идет 45 минута Норвич 0:1 Брентфорд 3.00 3.15 2.55
Идет 45 минута Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас 2.40 3.00 3.35
Идет 45 минута Ньюкасл 2:0 Брайтон 2.80 3.15 2.70
05.03  20:30 Ливерпуль ... Вест Хэм 1.37 5.40 7.60
06.03  17:00 Уотфорд ... Арсенал 5.20 4.10 1.65
06.03  19:30 Манчестер Сити ... Манчестер Юнайтед 1.37 5.40 8.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Марта
18:00 · Англия. Премьер-лига
Серхи Роберто покинет «Барселону» и надеется перебраться в английскую Премьер-лигу
17:52 · Англия. Премьер-лига
Тим Шервуд – о «Манчестер Юнайтед»: «Результаты работы Рангника совершенно не видны»
17:45 · Англия. Премьер-лига
Смена тренера не помогла: «Лидс» проиграл «Лестеру» в дебютном матче под руководством Марша
17:30 · Англия. Премьер-лига
Эриксен впервые включён в стартовый состав «Брентфорда»
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Бернли» – «Челси»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» – «Лидс»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
14:24 · Англия. Премьер-лига
Роман Абрамович вылетел в Турцию, чтобы обсудить продажу «Челси»
13:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не спешит продлевать контракт с Жоржиньо
12:09 · Англия. Премьер-лига
Новым владельцем «Челси» может стать турецкий бизнесмен
11:58 · Англия. Премьер-лига
Макгрегор заявил, что готов купить «Челси» за 1,5 миллиарда
11:44 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен отклонил предложения других английских клубов, чтобы остаться в «Челси»
11:27 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард заявил, что санкции против Усманова не повлияли на «Эвертон»
11:08 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли заявил, что он хочет до конца жизни остаться в «Арсенале»
10:20 · Англия. Премьер-лига
Болельщики лондонского «Челси» оказались недовольны новым комплектом формы клуба
08:50 · Англия. Премьер-лига
«Монпелье» интересуется Кралом
Все новости
Рекомендуем