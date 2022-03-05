Смена тренера не помогла: «Лидс» проиграл «Лестеру» в дебютном матче под руководством Марша

Английский «Лидс» продолжает своё падение, рискуя вернуться в Чемпионшип по итогам нынешнего сезона. В матче 28-го тура английской Премьер-лиги «белые» проиграли в гостях «Лестеру». Единственный гол в матче в середине второго тайма забил Харви Барнс. Для «Лидса» это поражение стало уже пятым подряд.

Напомним, что несколько дней в отставку с поста главного тренера «Лидса» был отправлен аргентинец Марсело Бьелса, а ему на смену пришёл американец Джесси Марш, ранее работавший с «РБ Лейпцигом».

Уже по итогам нынешнего уик-энда «Лидс» может оказаться в зоне вылета. Пока что клуб занимает 16-е место, имея в активе 23 очка после 27 сыгранных матчей.