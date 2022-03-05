Эриксен впервые включён в стартовый состав «Брентфорда»

30-летний датский полузащитник Кристиан Эриксен впервые сыграет в стартовом составе за своё новый клуб английский «Брентфорд». Это произойдёт в гостевом матче лондонцев против «Норвича» в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги.

Напомним, что Кристиан Эриксен более полугода восстанавливался, пережив остановку сердца в матче против финнов на чемпионате Европы. Ему был вживлён кардиостимулятор, из-за чего он был вынужден расторгнуть контракт с миланским «Интером», так как итальянские законы запрещают спортсменам соревноваться с кардиостимуляторами. В «Брентфорд» датчанин перешёл в качестве свободного агента.

Неделю назад Кристиан Эриксен дебютировал за своё новый клуб, выйдя на замену в матче против «Ньюкасла» (0:2).

Матч «Норвич» – «Брентфорд» начнётся сегодня, 5 марта, в 18:00 по московскому времени.