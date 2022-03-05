Роман Абрамович вылетел в Турцию, чтобы обсудить продажу «Челси»

Российский предприниматель Роман Абрамович вылетел из Англии в Турцию на своем частном самолете. Об этом сообщает Daily Mail.

Напомним, что после введения санкций в отношении российских бизнесменов, Роман Абрамович сначала отказался от руководства лондонским «Челси», а затем объявил, что он собирается продать команду.

Одним из потенциальных покупателей является турецкий миллиардер Мухсин Байрак, который готов заплатить запрошенную Абрамовичем сумму в три миллиарда фунтов.

Предполагается, что в Турцию Роман Абрамович вылетел именно для того, чтобы обсудить турецким миллиардером возможность заключения сделки.