Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роман Абрамович вылетел в Турцию, чтобы обсудить продажу «Челси»

05 Марта 2022 • 14:24 Комментировать

Российский предприниматель Роман Абрамович вылетел из Англии в Турцию на своем частном самолете. Об этом сообщает Daily Mail.

Напомним, что после введения санкций в отношении российских бизнесменов, Роман Абрамович сначала отказался от руководства лондонским «Челси», а затем объявил, что он собирается продать команду.

Одним из потенциальных покупателей является турецкий миллиардер Мухсин Байрак, который готов заплатить запрошенную Абрамовичем сумму в три миллиарда фунтов.

Предполагается, что в Турцию Роман Абрамович вылетел именно для того, чтобы обсудить турецким миллиардером возможность заключения сделки.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.03  15:30 Лестер ... Лидс 2.02 3.75 3.60
05.03  18:00 Бёрнли ... Челси 7.80 4.90 1.41
05.03  18:00 Астон Вилла ... Саутгемптон 2.09 3.75 3.40
05.03  18:00 Норвич ... Брентфорд 3.00 3.35 2.46
05.03  18:00 Вулверхэмптон ... Кристал Пэлас 2.31 3.15 3.50
05.03  18:00 Ньюкасл ... Брайтон 2.85 3.60 2.45
05.03  20:30 Ливерпуль ... Вест Хэм 1.37 5.40 7.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Марта
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» – «Лидс»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
14:24 · Англия. Премьер-лига
Роман Абрамович вылетел в Турцию, чтобы обсудить продажу «Челси»
13:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не спешит продлевать контракт с Жоржиньо
12:09 · Англия. Премьер-лига
Новым владельцем «Челси» может стать турецкий бизнесмен
11:58 · Англия. Премьер-лига
Макгрегор заявил, что готов купить «Челси» за 1,5 миллиарда
11:44 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен отклонил предложения других английских клубов, чтобы остаться в «Челси»
11:27 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард заявил, что санкции против Усманова не повлияли на «Эвертон»
11:08 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли заявил, что он хочет до конца жизни остаться в «Арсенале»
10:20 · Англия. Премьер-лига
Болельщики лондонского «Челси» оказались недовольны новым комплектом формы клуба
08:50 · Англия. Премьер-лига
«Монпелье» интересуется Кралом
01:50 · Англия. Премьер-лига
Где смотреть матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм»
01:10 · Англия. Премьер-лига
Где смотреть матч «Лестер» – «Лидс»
00:38 · Англия. Премьер-лига
Лено: «Я не мог и мечтать о такой карьере»
00:30 · Англия. Премьер-лига
Где смотреть матч «Бернли» — «Челси»
00:19 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сделал предложение Руису, испанец хочет перейти в «Реал» или «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем