«Челси» не спешит продлевать контракт с Жоржиньо

Как сообщает журналист Николо Скира, лондонский «Челси» поставил на паузу переговоры с итальянским полузащитником команды Жоржиньо.

Контракт футболиста с действующим победителем Лиги чемпионов истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Жоржиньо мечтает играть под руководством нынешнего главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

В прошлом году итальянец вместе со своей национальной сборной выиграл чемпионат Европы. В текущем сезоне АПЛ Жоржиньо провел 21 матч, забив в них шесть голов.

На сегодняшний день портал Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро.