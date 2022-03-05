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Макгрегор заявил, что готов купить «Челси» за 1,5 миллиарда

05 Марта 2022 • 11:58 Комментировать

Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что он готов приобрести лондонский «Челси». За команду он может заплатить 1,5 миллиарда фунтов стерлингов.

После того как стало известно, что российский бизнесмен Роман Абрамович решил продавать команду, которой владел долгое время, Макгрегор в социальных сетях написал о том, что он рассматривает возможность покупки.

Несмотря на то, что многие восприняли его высказывание как шутку, 5 марта боец в социальных сетях заявил, что он готов заплатить за команду 1,5 миллиарда фунтов.

Проблема заключается в том, что Абрамович хочет получить за «Челси» гораздо больше.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Конор МакГрегор
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