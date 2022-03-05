Кристенсен отклонил предложения других английских клубов, чтобы остаться в «Челси»

Андреас Кристенсен, который летом должен покинуть лондонский «Челси», отклонил предложения других английских клубов из уважения к своей команде. Об этом рассказал инсайдер Фабрицио Романо.

По его словам, Кристенсен не будет продлевать контракт с «синими». Предполагается, что он уже согласовал предварительные условия соглашения с «Барселоной», однако также интерес к нему проявляет мюнхенская «Бавария».

Все детали предварительного соглашения с «каталонцами» пока неизвестны, однако предполагается, что на следующей неделе агент футболиста встретится с представителями клуба для обсуждения сделки.