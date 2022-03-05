Лэмпард заявил, что санкции против Усманова не повлияли на «Эвертон»

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард рассказал о том, как команда ощущает себя после того, как на российского бизнесмена Алишера Усманова наложили санкции. Компания, принадлежащая Усманову, плотно сотрудничает с английским клубом.

По словам Лэмпарда, с ним никто не обсуждал подобные вопросы, однако у специалиста достаточно информации для того, чтобы говорить о том, что команда чувствует себя хорошо.

«У меня нет опасений», - заявил Лэмпард в интервью SkySports.

Специалист добавил, что он должен сосредоточиться на своей команде и работе с футболистами.

Напомним, что Алишер Усманов попал в ряд российских бизнесменов и политических деятелей, в отношении которых ввели санкции.