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Мартинелли заявил, что он хочет до конца жизни остаться в «Арсенале»

05 Марта 2022 • 11:08 Комментировать

Бразильский форвард «Арсенала» Габриэль Маринелли заявил, что он навсегда хочет остаться в команде. Его слова приводит ESPN.

«Конечно, «Арсенал» - огромная команда. Если я смогу, то останусь здесь на всю жизнь. Я хочу покорять новые вершины, я уже говорил, я хочу остаться здесь и выиграть титулы, с этой замечательной толпой, моими товарищами по команде», - сказал футболист.

Отмечается, что Мартинелли является любимчиком болельщиков «Арсенала». В этом сезоне молодой футболист 23 раза выходил на поле в составе лондонского клуба.

«Арсенал» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице.


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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэль Мартинелли
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