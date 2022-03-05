Мартинелли заявил, что он хочет до конца жизни остаться в «Арсенале»

Бразильский форвард «Арсенала» Габриэль Маринелли заявил, что он навсегда хочет остаться в команде. Его слова приводит ESPN.

«Конечно, «Арсенал» - огромная команда. Если я смогу, то останусь здесь на всю жизнь. Я хочу покорять новые вершины, я уже говорил, я хочу остаться здесь и выиграть титулы, с этой замечательной толпой, моими товарищами по команде», - сказал футболист.

Отмечается, что Мартинелли является любимчиком болельщиков «Арсенала». В этом сезоне молодой футболист 23 раза выходил на поле в составе лондонского клуба.

«Арсенал» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице.