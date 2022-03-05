Болельщики лондонского «Челси» оказались недовольны новым комплектом формы клуба

Фанаты лондонского «Челси» в социальных сетях обсуждают внешний вид нового комплекта клубной формы. Концепты утекли в сеть и оказались на фанатском форуме.

Новый дизайн вызвал споры в числе болельщиков «синих». Некоторым форма понравилась, но также нашлись и те, кто счет дизайн безвкусным.

Больше всего недовольных смущает белый воротник, на котором изображен узор. Кроме того, что сам цвет воротника отличается от цвета комплекта, возмутились фанаты и узорами, которые кажутся ими «нелепыми детскими рисунками».

Представители лондонского клуба пока не подтвердили достоверность утекших в сеть концептов.