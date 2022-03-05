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«Монпелье» интересуется Кралом

05 Марта 2022 • 08:50 Комментировать

Чешский полузащитник московского «Спарака» Алекс Крал может продолжить карьеру во Франции. Напомним, что на данный момент Крал на правах аренды выступает в составе английского «Вест Хэма».

По информации FootMercato, французский клуб рассматривает возможность подписания футболиста в летнее трансферное окно.

Крал начинал карьеру в чешском футбольном клубе «Теплице», после чего перешел в пражскую «Славию».

В 2019 году полузащитник присоединился к московскому «Спартаку», а летом 2021 года футболиста арендовал английский «Вест Хэм», в составе которого он выступает в настоящее время.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Монпелье Вест Хэм Алекс Крал
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